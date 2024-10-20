فيلم "196 متر" لـ شكيب بن دياب ينافس في مهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس فيلم 196 متر للمخرج شكيب طالب بن دياب، والمرشح لتمثيل دولة الجزائر في منافسات النسخة الجديدة من حفل الأوسكار، في المسابقة الرسمية للأفلام الطويلة بالدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي (24 أكتوبر - 1 نوفمبر).

يشهد الفيلم عرضه العربي الأول في الجونة، وذلك بعد عرضه العالمي الأول بمهرجان فليكرز رود آيلاند السينمائي الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فاز بجائزة أفضل فيلم روائي.

يُعرض الفيلم مرتين خلال مهرجان الجونة بحضور كل من المخرج والممثل نبيل عسلي والممثلة شهرزاد كراشني والمنتج خالد شيخي.

مواعيد العرض:

● الثلاثاء 29 أكتوبر الساعة 09:30 مساءً - فيستيفال بلازا

● الخميس 31 أكتوبر الساعة 09:15 مساءً - سي سينما 1

196 متر هو فيلم تشويق وإثارة يدور حول قضية حقيقية عن اختطاف الأطفال في بلد لا يزال يعاني من صدمة نفسية ناتجة عن حربها الأهلية التي حدثت منذ عقود قليلة، وهو إنتاج مشترك بين المركز الجزائري لتطوير السينما ومؤسسة تومبل للإنتاج، وبدعم من وزارة الثقافة والفنون.

196 متر من تأليف وإخراج بن دياب، ويضم مجموعة من النجوم من بينهم: مريم مدكران ونبيل عسلي، بالإضافة إلى شهرزاد كراشني، هشام مصباح، سليمان بنواري، وعلي الناموس.

الفيلم من إنتاج خالد شيخي وياسمين ذكار، وتقوم المخرجة الكندية الحائزة على العديد من الجوائز باتريشيا تشيكا بدور المنتج التنفيذي. مدير التصوير إقبال عرفات الذي حصل على جائزة أفضل تصوير سينمائي عن عمله في فيلم الروح السوداء في عام 2018 في مهرجان Satisfied Eye السينمائي الدولي. مونتاج الفيلم لـ بن دياب وفؤاد بنحمو.

شكيب طالب بن دياب مخرج جزائري يعيش بين الجزائر وباريس، وتتضمن أفلامه العديد من الأفلام القصيرة، من بينها الفيلم القصير الحائز على جوائز الروح السوداء والذي عُرض في العديد من المهرجانات المرموقة في جميع أنحاء العالم وحصل على جائزة Programmers Delight Award في مهرجان وسوق سابورو الدولي للأفلام القصيرة لعام 2018 في اليابان.