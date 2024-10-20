محمد رمضان يزور "الكينج" محمد منير.. هل سيجمعهما عمل فني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

شارك الفنان محمد رمضان متابعيه، صورة تجمعه بالكينج محمد منير، وشوق من خلالها جمهوره، دون الكشف عن أي تفاصيل وسبب اللقاء.

ونشر، رمضان الصورة عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ترقبوا، ثقة في الله نجاح".

يذكر أن محمد رمضان يخوض بطولة فيلم "أسد" ويمثل التعاون الأول بينه وبين السيناريست والمخرج محمد دياب وسط مشاركة نخبة من الفنانين بينهم خالد الصاوي، ماجد الكدواني، شريف سلامة، وآخرين.

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