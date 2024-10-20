بالصور| لطيفة تستعد للمشاركة في "الليلة العمانية" بمهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

تستعد الفنانة التونسية لطيفة لإحياء حفل غنائي، يقام مساء يوم الاثنين الموافق 21 أكتوبر الجاري في دار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية تحت قيادة المايسترو أمير عبدالمجيد.

روجت لطيفة للحفل من خلال حسابها بموقع "انستجرام"، وكتبت: "استنونا بكرة في ليلة استثنائية الليلة العمانية للموسيقار خالد بن حمد البوسعيدي واللي يشرفني إني أكون ضيفة شرف فيها، الحفل بقيادة المايسترو الكبير أمير عبدالمجيد، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية بكرة الاثنين ٢١ أكتوبر بدار الأوبرا المصرية".

وتتضمن الدورة الـ32 لمهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، بمشاركة أكثر من 70 مطربًا ومطربة من مختلف الدول العربية، منهم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفي بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجي، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر.

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