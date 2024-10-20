نشوى مصطفى تكشف أحد أسباب أزمتها الصحية الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشفت الفنانة نشوى مصطفى، عن تفاصيل حالتها وأسباب تعرضها لوعكة صحية مفاجئة مؤخرًا.

وكتبت نشوى عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك": "سبب من الأسباب الأساسية بعد قدر الله فى مسألة مروري بالوعكة الصحية الصعبة اللي ربنا نجاني منها بلطفه ورحمته، هي التوتر والضغط النفسي، ومشكلتي كانت إنى بشيل هموم الآخرين أكتر ما هما بيشيلوها، وانغمس وأعيش مشاكل الناس أكتر ما هما بيعيشوها، وأعيش بفكر لهم فى حلول رغم إنهم هما شخصياً بيتجاوزوا مشاكلهم ويعيشوا حياتهم ومحدش أساساً بيقدر".

وتابعت: "اتعلمت إنى أساعد وأشيل وأحل بالقدر اللي أعرف اتحمله، لأن في النهاية قلبي ماستحملش وقالي إرحميني، اوعوا تيجوا على نفسكم بزيادة، لا يكلف الله نفساً إلا وسعها".

يذكر أن أخر مشاركات الفنانة نشوى مصطفى كانت بمسلسل "إمبراطورية م" بطولة الفنان خالد النبوي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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