بسمة داود تنشر لقطات من كواليس تصوير مسلسل "تيتا زوزو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة بسمة داود فيديو من كواليس تصوير مسلسل تيتا زوزو، وذلك على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت بسمة داود على الفيديو "اللي بيعملوه فيكم هعمله فيهم"، وظهر في الفيديو مقاطع مختلفة من تصوير المشاهد التي جمعتها بالفنان محمد كيلاني خلال الحلقات.

ويضم مسلسل تيتا زوزو عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: إسعاد يونس، بسمة داود، محمد كيلاني، إسلام إبراهيم، ندا موسى، حمزة العيلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وفي سياق آخر، حققت بسمة داود نجاحًا كبيرًا بشخصية نهلة في مسلسل (الوصفة السحرية)، وضم العمل عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبدالغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.