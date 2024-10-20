علياء الكاظمي تعلن عن مسلسل للمعاريس فقط مع هيا عيد السلام وهكذا تعلق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - كشف الكاتبة الكويتية علياء الكاظمي عن عملها الجديد الذي سيجمعها مع الفنانة هيا عبد السلام بعنوان "للمعاريس فقط" ونشرت بوستر العمل وعلقت وكتبت: "مسلسلي الجديد إن شاء الله... رمضان 2025 أخيراً مع هيا عبد السلام". كما نشرت الفنانة هيا عبد السلام نفس البوستر وكتبت: "للمعاريس فقط في رمضان، إنتاج شركة بيي برودكشن فؤاد علي، للكاتبة علياء الكاظمي إخراج هيا عبدالسلام لولوة عبدالسلام".

مسلسل "للمعاريس فقط"

آخر أعمال الكاتبة علياء الكاظمي

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آخر مسلسل عُرض لعلياء الكاظمي

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" هو مسلسل من بطولة الفنانة هيا عبدالسلام، بشار الشطي، فؤاد علي، ريم أرحمة، ميثم بدر، غادة الكندري، شيماء قمبر، أحمد السداني، ريم النجم، سارة صلاح، إيمان العلي، وهو من ﺇﺧﺮاﺝولولوة عبدالسلام ومن ﺗﺄﻟﻴﻒوكان آخر عمل قدمته الفنانةللسينما وعُرض بدور السينما والآن يُعرض على شاهد هو فيلم سينمائي بعنوان "يا بعده" من ﺇﺧﺮاﺝ لولوة عبدالسلام، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒومن بطولة الفنان بشار الشطي، نور الغندور، ليالي دهراب، كفاح الرجيب، أسمهان توفيق، غدير السبتي، نور الدليمي، أحمد البارود، إنتصار الشراح، عبدالعزيز النصار.أما آخر مسلسل عُرض للكاتبةفهو مسلسل "فعل ماضي" من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالله بوشهري، ومن بطولة الفنانة شجون الهاجري، محمود بوشهري، علي كاكولي، زينة مكي، عيسى ذياب، فرح المهدي، أسرار دهراب، كوثر البلوشي، طيف، محمد الحملي، فاطمة الصفي، يوسف البلوشي، سماح، أحمد السلمان، شهد الراشد، إيمان الحسيني، ومحمد الصفار.

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