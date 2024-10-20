نادين نجيم تنفي صحة الشائعات حول انفصالها عن خطيبها ببيان رسمي 

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - أوضح المكتب الإعلامي للنجمة نادين نجيم أن كل ما يتم التداول به من أخبار حول أسباب انفصالها عن خطيبها ناريغ ناربكيان لا يمت للحقيقة بصلة. وأدرج البيان هذه الأخبار في خانة الشائعات وضمن الأخبار الملفقة التي لا تعكس الحقيقة لاسيما بعد انتشار أخبار على نطاق واسع أن خطيبها ناريغ ناربكيان خدعها بسرقة عشرات آلاف الدولارات وأكثر وقدم لها ساعات وهدايا مزيفة.

بيان صادر من المكتب الإعلامي للفنانة نادين نجيم

في مقابل هذه الأخبار حول انفصال الفنانة نادين نجيم عن خطيبها ناريغ ناربيكيان، صدر بيان جاء من المكتب الإعلامي للفنانة نادين نجيم فيه:" المكتب الإعلامي للنجمة نادين نجيم يوضح لجمهورها ولوسائل الإعلام أن كل ما يتم تداوله من أخبار وشائعات حول أسباب انفصالها عن خطيبها ناريغ ناربكيان هو عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً. ويهمنا في هذا السياق تصويب الأمور نحو الاتجاه الصحيح، خصوصاً بعد انتشار العديد من الإشاعات والمعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع".

وشدد البيان الصادر عن مكتب نادين نجيم على استمرار علاقة الصداقة القوية التي مازالت مستمرة بينها وبين خطيبها ناريغ ناربكيان وأضاف البيان في هذا الصدد قائلاً" تربط نادين نسيب نجيم وخطيبها السابق علاقة صداقة قوية، مبنية على الاحترام المتبادل، ولا توجد أي خلافات كما حاول البعض الترويج لها. نشدد على أن العلاقة بين الطرفين قائمة على التفاهم والود، وما تم نشره مؤخراً من أخبار ملفقة لا يعكس الحقيقة".

وطالب البيان الصادر عن مكتب نادين نجيم توخي الدقة مضيفاً "نطلب من الجميع توخي الدقة في نقل الأخبار، والالتزام بالمهنية الصحفية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي تسيء لأطراف العلاقة".

نادين نجيم تعلن انفصالها بشكل مفاجىء

وكانت الفنانة نادين نجيم أعلنت الأحد الفائت انفصالها عن خطيبها ناريغ ناربكيان عبر فيديو نشرته على ستوري حسابها على إنستغرام لشخص من بعيد وهو منطلق برحلة بحرية وكتبت رسالة غامضة محيّرة جاء فيها" يسعدني أن أعلن أنني متزوجة! رسميًا، لا بل عازبة وممتنة". ولم تذكر نادين الأسباب أو التفاصيل التي أدت إلى انفصالهما.

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خطوبة نادين نجيم وناريغ ناربكيان وانفصال دون ذكر الأسباب



وكانت نادين نجيم وناريغ ناربكيان أعلنا خطبتهما في 4 فبراير من العام 2023 أثناء سهرة الاحتفال بيوم ميلاد نادين حيث فاجأها ناريغ ناربكيان بخاتم الخطوبة إذ جثا ناريغ ناربكيان حينها على ركبته طالباً يدها وسط هتافات الحاضرين وهتافاتهم ومباركتهم. ولم تستطع نادين نجيم وقتها إخفاء تأثرها حيث دمعت عيناها من المفاجأة الرومانسية السعيدة.

ونشرت وقتها نادين نجيم على حسابها على إنستغرام الفيديو من حفل يوم ميلادها الذي تحول لحفل خطوبة وعلقت عليه" كان من المفترض أن أحتفل بيوم ميلادي اليوم، ولكنني في النهاية احتفلت بالحياة والحب! وقلت نعم". ووضعت رمز خاتم الخطوبة ورمز القلب.

وكان يربط حب كبير بين الخطيبين. وكانت نادين نجيم تتحدث باستمرار عن مزايا خطيبها ناريغ ناربكيان وأنه ساندها في العديد من المواقف الصعبة التي مرت بها ومدى ثقتها به وانسجامهما وحبهما الكبير. وتحدثت أكثر من مرة عن تحضيراتهما لحفل زفافهما قريباً، وأنه كان تأجل من قبل بسبب انشغالاتها الكثيرة وفق ما أعلنت. إلى أن فاجأت نادين نجيم مؤخراً جمهورها بخبر انفصالها عن خطيبها من دون ذكر الأسباب أو التفاصيل.



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