توضيح هام من نادين نجيم لجمهورها.. ماعلاقة حلقتها ببرنامج صاحبة السعادة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - حرصت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم على تشويق محبيها وجمهورها لحلقتها المنتظر عرضها في برنامج "صاحبة السعادة" مساء غداً الاثنين، والتي تقدمها الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إذ شاركت نادين نسيب نجيم، محبيها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطع فيديو من برومو الحلقة والذي تضمن جزءاً من الحوار و مقتطفات من أعمالها الفنية السابقة، إلا أن التعليق المرفق بالبرومو تضمن تنبة وتوضيح هام من قبل "نادين" ألا وهو أن هذه الحلقة تم تصويرها منذ شهر بمصر، حيث قالت: "انتظروني غداً الاثنين ببرنامج صاحبة السعادة الساعة 11 مساءً على قناة دي ام سي، مع الرائعة إسعاد يونس اتمنى تعجبكم ونغير جو مع بعض وكتير بحب فقرة الأكل المصري". ونوهت في تعليقها قائلة: "الحلقة اتصورت من شهر بمصر.. و شكر".

View this post on Instagram A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)

انفصال نادين نجيم عن خطيبها ناريغ ناربيكيان

جدير بالذكر أن النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم أعلنت انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال ناريغ ناربيكيان بعد مرور نحو عام ونصف على إعلان خطوبتهما، إذ نشرت نادين رسالة غامضة عبر "ستوري" حسابها الرسمي في "إنستغرام"، جاء فيها: "يسعدني أن أعلن أنني متزوجة رسمياً! لا، أنا عزباء". وقد تواصلت الخليج 365 مع مديرة أعمال الفنانة نادين نجيم التي حسمت الجدل وأكدت لـ"الخليج 365" انفصال نادين نجيم عن خطيبها بعد قصة حب طويلة.



نادين نجيم تعلن انفصالها عن خطيبها - الصورة من حسابها في إنستغرام

يمكنكم قراءة... بعد انفصالها.. نادين نجيم تخطط لهذا الأمر

مشاركة درامية سابقة لـ نادين نسيب نجيم

شاركت مؤخراً نادين نسيب نجيم في مسلسل "2024" وهو الجزء الثاني من مسلسل "2020" الذي عُرض قبل ثلاثة أعوام. والجزء الجديد مؤلف من 15 حلقة، وهو من تأليف بلال شحادات، وإخراج فيليب أسمر، وشارك في بطولة المسلسل إلى جانب نادين نجيم كل من محمد الأحمد، كارمن لبس، رفيق علي أحمد، وآخرين.

ودارت أحداث المسلسل حول النقيب "سما" الشخصية التي تقدمها نادين نجيم، التي تستأنف عملها مرة أخرى وبقوة، بعدما تعرضت له في الماضي في القضية 2020، حيث تواجه تحديات وصعوبات في عملها الأمني، وتصبح حياتها مرتبطة بشخصية "لؤي الديب" محمد الأحمد.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».