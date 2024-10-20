شاهد بالصور كيف احتفلت نجلاء العبدالله بيوم ميلادها.. وهذه أبرز محطاتها الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - يُصادف اليوم 20 أكتوبر يوم ميلاد الفنانة والإعلامية نجلاء العبدالله، التي احتفلت بطريقتها الخاصة، حيث نشرت صوراً لها وهي ترتدي قطعتين باللون السماوي والأبيض وخلفها أربع بالونات سماوية اللون، وكذلك تحمل بيدها كعكة باللون الأبيض، وكتب باللون السماوي عن احتفالها بيوم ميلادها، واكتفت بالتعليق وكتبت: "إنه يوم ميلادي".

زملاء نجلاء العبدالله يهنئونها بيوم ميلادها

تفاعل مع نجلاء العبدالله زملاؤها من الوسط الفني؛ حيث كتب الفنان طارق النفيسي: "كل عام وأنت بخير"، فيما كتب وهنأها الفنان عبدالعزيز النصار وكتب: "كل سنة وانتي طيبة يارب"، كما هنأها الفنان فوزي المتعب وكتب لها: "كل عام وانتي بخير"، فيما كتب الفنان نزار السليماني: "العمر كله يارب"، وكتبت لها الفنانة هيلدا ياسين: "عيد ميلاد سعيد"، كما هنأتها: "كل عام وانتي بخير وسعادة ونجاح وجمال وحب يالحب"، وكتبت لها الكاتبة علياء الكاظمي: "كل عام وانتي بخير يا اطيب قلب".

https://www.instagram.com/p/DBUe991OHX4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBUe991OHX4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBUe991OHX4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

الفنانة نجلاء العبدالله ومسيرتها الفنية

مشاركة نجلاء العبدالله باللهجة الكويتية

View this post on Instagram A post shared by نجلاء العبدالله - Najla Alabdullah (@najlaa.alabdullah)

عمل يُعرض للفنانة نجلاء العبدالله

عمل مسرحي لنجلاء العبدالله

https://www.instagram.com/p/CtowxOHNFTA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CtowxOHNFTA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CtowxOHNFTA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أعمال قادمة لـ الفنانة نجلاء العبدالله

هي إعلامية وفنانة قدمت برنامج "سينماتك" وشاركت ببطولة عدد من المسلسلات وأيضاً دخلت عالم السينما والمسرح، من أبرز مسلسلاتها "أوريم"، "خارج السيطرة"، "اعترفات بنات"، "البلاصات"، "الميراث"، "سقف الوالد". كما شاركت بفيلم سينمائي بعنوان فيلم "لعبة كبار".كانتمتواجدة بالموسم الرمضاني 2024 بمسلسل كويتي لأول مرة بعنوان "الخن" وتحدثت وقتها لـ"الخليج 365" عن سعادتها بهذه التجربة، وجسدت فيه دور ابنة تاجر، والعمل دارت أحداثه في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي بين الكويت والزنجبار، وكيف تخطت صعوبة اللهجة والتي ساعدتها بذلك باحثة اللهجة الكويتية فاطمة، والعمل كان من إخراج حسين دشتي، والكاتب محمد العنزي والكاتب بدر الجزاف ومن بطولة الفنان محمد المنصور، حسين المنصور، الفنان خالد البريكي، الفنان حسن إبراهيم، هيلدا ياسين، جمال الردهان، جمعان الرويعي، أسمهان توفيق، مرام البلوشي، سماح، رانيا شهاب، وفيصل الشريف.يُعرض الآن مسلسل للفنانة نجلاء العبدالله بعنوان "بيت العنكبوت" وهو عمل درامي عائلي، تجسد فيه دور "عبير" بمشاركة نخبة من النجوم من أبرزهم الفنان فايز بن جريس، لبنى عبدالعزيز، تركي الكريديس، غادة الملا، جبران الجبران، هيلدا ياسين بالإضافة إلى آخرين، وتدور أحداثه حول الشقيقين راشد وفيصل اللذين يعملان مع والدهما في تجارة الذهب، لكن طمعهما في المال والسلطة يزرع بذور عداوة بينهما وتتوالى الأحداث.كما شاركتبعمل مسرحي بعنوان "فزعة حوير" وعُرض ضمن فعاليات "جادة الإبل"، المنظَّمة في منطقة تبوك، وتهدف المسرحية إلى التعريف بقيمة موروث الإبل في حياة الأجداد من خلال قصة تروي حكاية طفل صغير، كان متعلقاً بالإبل، خرج في نزهةٍ مع أسرته إلى الصحراء، لكنه ضلَّ الطريق، وبقي جالساً في أحد الكهوف خوفاً من الذئاب التي أحاطت به، لتفزع له ناقته "حوير"، وتنقذه وتعيده إلى أسرته سالماً. وتضمَّن العمل عدداً من الفقرات الغنائية التي تُعرِّف بالإبل بطريقةٍ ترسخ ذلك في ذهن الأطفال.مسلسل "عندما يعشق الرجال" هو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد القفاص، ومن بطولة نخبة من الفنانين من أبرزهم الفنان تركي اليوسف، محمد القس، سعيد قريش، فاطمة الشريف، شيماء سبت، مبارك خميس،، أمين الصايغ، سلوى الجراش، عمران العمران، متعب فوزي، شفيقة يوسف، عبدالله القحطاني، بالإضافة إلى آخرين. ومسلسل "باب السين" وهو مسلسل جديد يتم تصويره الآن، ويأتي بإطار كوميدي اجتماعي يناقش قضايا مهمة، ويعالج القضايا بدراما شيقة، وهو من تأليف مريم نصير ومريم القلاف ومن إخراج نهلة الفهد، وهو من بطولة الفنان عبدالعزيز النصار، شيماء سليمان، أمل محمد، سعود بوشهري، أحمد النجار،، وزينب كرم.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»