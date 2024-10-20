شكرا لقرائتكم خبر عن نقل والدة شريف باهر للعناية المركزة ومطالب بالدعاء لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان شريف باهر عن نقل والدته إلى العناية المركزة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع فيس بوك قائلاً: "والدتي في العناية المركزة فضلاً وليس أمرًا دعواتكم لها".



شريف باهر على الفيس بوك

هذا وما أن كتب شريف باهر وطالب الدعوات لوالدته حتي تفاعل معه العديد من متابعيه وزملائه من الوسط الفنى ممن حرصوا على الدعاء لها.

هذا واشتهر الفنان شريف باهر بالمشاركة فى عدة أعمال ما بين الدراما والسينما منها نونة المأذونة، فض اشتباك، مزاج الخير، أخت تريز، كما يشارك فى فيلم روحي لك.