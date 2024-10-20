شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر عن فكرة مشروعها: أتشرف فيه بمشاركة سيدات عفيفات كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة وفاء عامر خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن أنها تعشق العمل بصورة كبير ولا تحب الجلوس ساكنة أبدًا قائلة: "أنا لو بطلت شغل شوية أتعب، وجاتلى فكرة أثناء تواجدي في شقتي في أكتوبر إن في مكان كبير عندي ممكن اطبخ فيه واساعد من خلاله ناس كتير تشتغل معايا".

وأضافت وفاء عامر: "في سيدات كتير فضليات عفيفات بيكونوا محتاجين الشغل ومش بيطلبوا مساعدة من حد، وخلال المشروع ده ها يشتغلوا معايا فيه، وها نقسم سوا الطبخ ومش ها اتعبهم ها نتواصل تليفونيًا ونقول ايه اللى ها نعمله الأسبوع ده".



وفاء عامر

واستكملت وفاء عامر عن حبها في الطبخ: "أغلب اللى يعرفوني بيشيدوا بأكلاتي بصورة كبيرة، علشان كده جاتلى الفكرة، أما بخصوص الإشادة اللى تلقيتها منذ أعلنت عن الأمر ورغبتنا في مساعدة بعض، فده طبيعي ودور أي حد اننا نساعد بعض وربنا يجعلنا سبب لبعض".

أعمال وفاء عامر

هذا وتألقت وفاء عامر خلال موسم دراما رمضان الماضى بمشاركتها فى مسلسل حق عرب التى لعبت فيه دور والدة الفنان أحمد العوضى وزوجة رياض الخولى، كما شاركت بمسلسل جودر مع ياسر جلال .