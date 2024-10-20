شكرا لقرائتكم خبر عن بسمة داود تعلق على فيديو من كواليس تيتا زوزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الفنانة بسمة داود فيديو من كواليس تصوير مسلسل تيتا زوزو، وذلك على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت بسمة داود على الفيديو: "اللي بيعملوه فيكم هعمله فيهم" وقد ظهر في الفيديو مقاطع مختلفة من تصوير المشاهد التي جمعتها بمحمد كيلاني خلال الحلقات.

ويضم مسلسل تيتا زوزو عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: إسعاد يونس، بسمة داود، محمد كيلاني، إسلام إبراهيم، ندى موسى، حمزة العيلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

وفي سياق آخر، حققت بسمة داود نجاحًا كبيرًا بشخصية نهلة في مسلسل (الوصفة السحرية)، وضم العمل عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: شيري عادل، بسمة داود، إسلام جمال، عمر الشناوي، كارولين عزمي، هيدي كرم، لقاء سويدان، سلوى محمد علي، وليد عبدالغني، رانيا منصور، محمد أبو داوود، عماد رشاد، سلوى عثمان، والعمل من تأليف مصنع الحكايات، وفكرة مي سعيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار منة فوزي وإيرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيري سالم.

كما يعد نجاحها امتداد لما حققته في مسلسل إيجار قديم الذي حققت من خلاله بشخصية ريهام ردود أفعال قوية على منصات التواصل الاجتماعي، وشاركها في بطولته النجوم شريف منير، صلاح عبد الله، فيدرا، محمد الشرنوبي، ميمي جمال، وهو من تأليف عمرو الدالي، وإخراج طارق رفعت، كما عرض لها على المنصة ذاتها مسلسل مشوار الونش الذي شاركها في بطولته النجوم محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

بسمة داود هي فنانة شابة بدأت مشوارها الفني في مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافست به في موسم رمضان 2021، كما قدمت حكاية تاج راسنا بابا في مسلسل نصيبي وقسمتك 4، كما قدمت مؤخرًا مسلسل منعطف خطر الذي تصدر تريند شاهد طوال فترة عرضه، نالت بسمة داود ردود أفعال إيجابية بعد عرض مسلسلها إيجار قديم، ومسلسل مشوار الونش ومسلسل حكايات جروب الدفعة على منصة Watch It.