شكرا لقرائتكم خبر عن من القاهرة للجونة.. أسماء جلال نجمة سينما شهر أكتوبر بـ آل شنب والفستان الأبيض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة أسماء جلال انتعاشة سينمائية خلال شهر أكتوبر الجارى، حيث تنتظر عرض فيلمين، الأول فيلم "آل شنب" والذى سيتم طرحه بدور عرض السينمات 31 أكتوبر، كما تشارك في مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة بفيلم "الفستان الأبيض" والذى سيتم عرضه ضمن فعاليات المهرجان يوم 30 أكتوبر.

وتدور أحداث فيلم "آل شنب" فى إطار عائلى لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم

فيلم "آل شنب" بطولة كل من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

فيلم "الفستان الأبيض" من تأليف وإخراج جيلان عوف ومن بطولة ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وأسماء جلال و سلوي محمد علي ولبني ونس وأروي جودة وإنجي أبو السعود وميمي جمال، ويضم فريق العمل "عمر أبو دومة" كمدير تصوير، مع تصميم الأزياء من قبل "ريم العدل"، والموسيقى التصويرية من تأليف "خالد حماد"، والإشراف الفني والديكور بقيادة "عاصم علي".