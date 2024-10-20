في يوم ميلادها: أبرز مواهب سمية الخشاب بعيداً عن التمثيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - يحل اليوم 20 أكتوبر ذكرى ميلاد الفنانة سمية الخشاب الـ 47، وعلى مدار السنوات الماضية استطاعت أن تصبح واحدة من أهم نجمات جيلها، وذلك بعدما قدمت العديد من الأعمال المميزة سواء في الدراما أو السينما، وبجانب ذلك أبهرت جمهورها بالعديد من المواهب التي كشفت عن جانب فني في تكوين شخصيتها، وسنكشف لكم فيما يلي أبرز مواهبها بعيداً عن التمثيل.
اهتمت سمية بهذا المشروع في بدايته وكانت حريصة على التواجد بشكلٍ دائم في الأتيلية لكنها لم تتمكن من الاستمرار في ذلك بسبب انشغالها في التصوير، وقررت أن تترك مسئوليته كامله لوالدتها.
تعلمت سمية الطهي أيضاً من والدتها، وكشفت في لقاءٍ سابق أن والدتها متمكنه في إعداد العديد من الأطباق المصرية الشهيرة، ووجدت سمية نفسها أيضاً في هذا الجانب وكشفت أن أشهر الأطباق التي تجيد تحضيرها هي المسقعة والملوخية.
مشوار سمية الخشاب مليء بالنجاحات والأعمال المميزة، ولعل أبرز أعمالها عائلة الحاج متولي مع نور الشريف، الحقيقة والسراب مع فيفي عبده، حدائق الشيطان مع جمال سليمان، لقاء على الهواء مع يسرا وغيرها من الأعمال التي تعاونت فيها مع كبار نجوم الفن.
سمية الخشاب والغناءتمتلك سمية الخشاب موهبة الغناء بجانب التمثيل، وأكدت أنها كانت تتمنى أن تدخل عالم الفن من بوابة الغناء، لكن هذه الخطوة تأخرت قليلاً حيث بدأت مشوارها كممثلة ثم حققت حلمها عام 2009 بعدما طرحت أول ألبوم غنائي بعنوان "هيحصل إيه"، وتوالت فيما بعد مشاريعها الغنائية، وكانت حريصة أن تطرح بين الحين والآخر أغاني منفردة كان بعضها باللهجة الخليجية.
مواهب ورثتها عن والدتهاسمية الخشاب كانت مرتبطة بوالدتها بشكلٍ كبير، وورثت منها بعض المواهب لعل أبرزها تصميم الأزياء، وخلال السنوات الماضية وقبل رحيل والدتها افتتحت سمية أتيليه خاص بها وبوالدتها، وأكدت أنها اتخذت قرار تأسيس هذا المشروع من أجل والدتها، خاصةً وأنها تشعر بالسعادة عند تطريز الفساتين والملابس.
اهتمت سمية بهذا المشروع في بدايته وكانت حريصة على التواجد بشكلٍ دائم في الأتيلية لكنها لم تتمكن من الاستمرار في ذلك بسبب انشغالها في التصوير، وقررت أن تترك مسئوليته كامله لوالدتها.
تعلمت سمية الطهي أيضاً من والدتها، وكشفت في لقاءٍ سابق أن والدتها متمكنه في إعداد العديد من الأطباق المصرية الشهيرة، ووجدت سمية نفسها أيضاً في هذا الجانب وكشفت أن أشهر الأطباق التي تجيد تحضيرها هي المسقعة والملوخية.
مشوار سمية الخشاب مليء بالنجاحات والأعمال المميزة، ولعل أبرز أعمالها عائلة الحاج متولي مع نور الشريف، الحقيقة والسراب مع فيفي عبده، حدائق الشيطان مع جمال سليمان، لقاء على الهواء مع يسرا وغيرها من الأعمال التي تعاونت فيها مع كبار نجوم الفن.
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