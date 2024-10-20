طبيب أحمد سعد يكشف تطورات حالته الصحية و موعد عودته لنشاطه الفني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 02:57 مساءً - كشف الدكتور نور الدين مصطفى، الطبيب المعالج للفنان أحمد سعدعن تفاصيل حالته الصحية، خاصةً بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الأيام الماضية وعلى إثرها خضع لعملية جراحية في فمه.

الطبيب المعالج للفنان أحمد سعد يمطئن جمهوره على حالته الصحية

طمأن الدكتور نور الدين مصطفى، جمهور ومحبي الفنان أحمد سعد على حالته الصحية، وذلك من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين،قائلاً: "العملية تمت بنجاح والحمد لله". وأوضح أن الفنان أحمد سعد كان يعاني من تآكل وضمور في عظام الفك العلوي من فمه، وهذا الأمر تطلب لنوعين من الزراعة في الفك، مشيراً إلى أن هذا النوع من العمليات حساس للغاية لأنه يحتاج إلى خضوع المريض" الحالة" للتخضير الكلي إلى جانب وجود فريق على أعلى مستوى من الأطباء المتخصصين في هذا النوع من الجراحة.

أما عن الموعد الرسمي لاستئناف الفنان أحمد سعد لنشاطه الفني، أكد على أنه سوف يعود لنشاطه الفني والغناء من جديد في الفترة من أسبوع إلى 10 أيام، مكملاً: "هيحتاج من أسبوع إلى 10 أيام للشفاء والحمد لله قدرنا نعمل تركيبة ثابتة وبعدها هيقدر يغني عادي بشكل طبيعي".

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حفل غنائي ناجح في المغرب

أحيا النجم أحمد سعد حفلاً غنائياً ناجحاً خلال الأيام الماضية، وذلك ضمن مهرجان ‏Fun Festival‏ في المغرب والذي حضره ‏جمهور غفير حيث رفع الحفل شعار كامل العدد.‏ وعبّر "سعد" عن فرحته بهذا الحفل من خلال نشره مجموعة من الصور عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" وأرفق تعليقاً بها جاء ‏كالتالي: "ومين ميحبش المغرب.. حفل أمس من مهرجان ‏Fun Festival‏ مع الجمهور الفرفوش اللي بحب اشوفهم ومشبعش منهم".‏

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أحدث أغاني أحمد سعد

قدم الفنان أحمد سعد تتر مسلسل "ديبو" بطولة الفنان محمد أنور، وجاء بعنوان كبرتوا الموضوع. الأغنية من كلمات منة عدلي القيعي، ‏ألحان أحمد وتوزيع أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر هاني محروس.

وخلال الصيف الماضي طرح أغنية بعنوان "سعودي وأسمر" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وجميع منصات استماع ‏الموسيقى. وقد حقق الكليب أكثر من ربع مليون مشاهدة بعد طرحه بأيام، وهو من ألحان أحمد سعد وكلمات مصطفى حدوتة، توزيع ‏كلوبيكس ميكس وماستر أمير محروس.

الأغنية التي يتغزل فيها الفنان أحمد سعد بالشعب السعودي، لاقت تفاعلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أُعجب بها الكثير من ‏الجمهور السعودي، وعبروا عن سعادتهم بها.

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