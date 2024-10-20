رغم الإشاعات… أنجلينا جولي في مهرجان لندن السّينمائيّ بحضور حبيبها المزعوم

شغلت الممثّلة العالميّة، أنجلينا جولي، الصّفحات الإخباريّة العالميّة ومواقع التّواصل الاجتماعيّ، بعد أن حضرت، العرض الأوّل لفيلمها الجديد “Maria” ضمن فعاليات مهرجان لندن السّينمائيّ الثّامن والسّتّين، إذ تألّقت بإطلالة كلاسيكيّة وارتدت بزّة رسميّة باللون الأسود من تصميم “دولتشي آند غابانا”.

وما أثار اهتمام المتابعين بشكل أكبر، كان حضور الرابر البريطانيّ أكالا، إلى العرض بشكل منفصل، وسط الإشاعات التي انتشرت في الفترة الماضية، عن وجود علاقة عاطفيّة تربطه بأنجلينا.

حضور أنجلينا وآكالا (أربعين عامًا) إلى العرض ومغادرتهما بشكل منفصل، أثار التّكهّنات خصوصًا أنّهما حافظا على مسافة منفصلة بينهما على السّجّادة الحمراء.

نذكر أنّ العديد من الإشاعات أثيرت في الفترة الماضية حول ارتباط أنجلينا (تسعة وأربعين عامًا)، بالموسيقيّ البريطانيّ، منذ أن التقطت لهما صورة لأوّل مرّة وهما يغادران أحد الفنادق معًا خلال مهرجان البندقيّة السّينمائيّ في أغسطس الماضي.

وفي وقت سابق من هذا الشّهر ، استمرّ الثّنائيّ في تأجيج التّكهّنات، بعد أن حضر الموسيقي والشّاعر والنّاشط آكالا، حفلة في نيويورك استضافتها أنجلينا لشركتها، أتيليه جولي.

وفي سبتمبر الماضي، أحضرت أنجلينا أبناءها باكس ومادوكس وزهرة إلى العرض الأوّل لفيلمها الجديد “ماريّا” في نيويورك، كما حضر أكالا أيضًا.

الجدير بالذّكر أنّ فيلم “ماريّا” القادم على “نتفليكس”، من بطولة أنجلينا التي تجسّد سيرة حياة، مغنّية الأوبّرا الشّهيرة ماريا كالاس، بعد الأيّام الأخيرة المأسويّة للنّجمة الشّهيرة في باريس عام ١٩٧٠.

سيتِمّ إطلاق ماريا في دور السّينما في السّابع والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل وسيتِم عرضه لأوّل مرّة على نتفليكس في الحادي عشر من ديسمبر، قبل عرضه في دور السّينما في المملكة المتّحدة في العاشر من يناير ٢٠٢٥.

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يشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أنجلينا جولي، كلٌ من: بيير فرانشيسكو فافينو، ألبا رورواشر، هالوك بيلغينر، كودي سميت ماكفي، وفاليريا جولينو، تحت إشراف المخرج بابلو لارين.