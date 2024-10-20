شكرا لقرائتكم خبر عن من المسرح للسينما.. اعتذارات هنا الزاهد عن الأعمال الفنية تضع أسماء جلال بالبطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعيش النجمة أسماء جلال انتعاشة فنية خلال هذا العام، فقد شاركت مؤخرًا في موسم عيد الأضحى الماضي من خلال فيلمين هما ولاد رزق 3 و اللعب مع العيال، والتي وقفت أمام كبار النجوم، ولم يكن هذا فقط ولكن كان للفنانة هنا الزاهد دور في خوض أسماء جلال بطولة أعمال فنية أخرى بدلاً منها.

فكانت البداية عندما شاركت النجمة هنا الزاهد في مسرحية "ميمو" أما النجم أحمد حلمي منذ انطلاقتها الأولى، لتضطر مؤخراً أن تعتذر عن العرض بسبب انشغالها بتصوير أعمال أخرى، ليتم الاستعانة بالنجمة أسماء جلال بدلاً منها لتحقق نجاحا جديدا في مشوارها أما نجم كبير بحجم أحمد حلمي.

ومع مرور الوقت كانت النجمة هنا الزاهد قد وقعت خوض بطولة فيلم "عن غاب القط" مع النجم آسر ياسين، ولكنها اعتذرت عنه أيضا ليستعينوا أيضا بالنجمة أسماء جلال بدلاً منها خاصة إن أسماء جلال تتمتع بكاريزما وأداء تمثيلي جيد.

ويعرض للنجمة أسماء جلال خلال الأيام المقبلة فيلم "آل شنب" ويشارك معها في البطولة كل من: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.