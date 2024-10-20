شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زكى فى حوار نادر عن وصفه بالنجم الأعزب: ماحدش يحب يفضل عازب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك الفنان أحمد زكى تاريخًا ومسيرة سينمائية مميزة لفنان طالما اشتهر بتفانيه في أداء الشخصيات بتميز واقتدار، وهو ما جعله محببا لقطاع كبير من الجمهور ممن تعلقوا بأدائه للشخصيات إلا أنه في حوارات نادرة له تطرق إلى حكايات عديدة حوله منها أثناء سؤاله من قبل أحد المعجبات عن سبب بقائه أعزب بعد زيجته من هالة فؤاد، وعما إذا كان يفضل أن يطلق عليه النجم الأعزب.

أحمد زكي وخلال الحوار المعروض على شاشة ماسبيرو زمان قال: "محدش طبعًا يحب يفضل أعزب، ولكن الزواج والطلاق والحياة والموت كلها أمور قدرية محدش ليه دخل فيها".

من ناحية أخرى سبق وأكد الكاتب الصحفى عادل حمودة، أثناء حلوله ضيفًا على برنامج معكم مع الإعلامية مني الشاذلى مؤخرًا أن الفنان أحمد زكى كان من أكثر الممثلين الذين يشعروا بتقمص شديد للشخصيات، ما أثر عليه نفسيًا بالسلب حتى أنه شعب بسحابة سوداء على عينيه بعد تجسيد دور طه حسين في مسلسل الأيام.

وأكد أن أحمد زكى ذهب لكل الأطباء المتخصصين في العيون إلا أنهم أصروا على عدم معاناته من أي شيء، ولكن بعدها ذهب للطبيب النفسى أحمد عكاشة الذى أخبره بأن ذلك نتيجة لتقمص الدور.

وأضاف حمودة: "أحمد زكى عاني أيضًا مع أغلب أدواره وهو ما تكرر في دور زوجة رجل مهم حينما شعر بآلام في القولون بسبب الدور".