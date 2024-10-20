رغم طلب الطلاق.. جينفر لوبيز وبن أفليك مع جينفر غارنر في مكان وحدث واحد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أكتوبر 2024 10:19 صباحاً - على عكس ما يقوم به بعض النجوم والمشاهير من رفض وجودهم في نفس المكان الذي يتواجد به شركاؤهم أو أزواجهم السابقون، يرى البعض الآخر أن تواجدهم معاً في نفس المكان لن يؤثر ولن يزحزح من ثقتهم بأنفسهم أو حتى قراراتهم، وهكذا ظهر الزوجان المنفصلان جينفر لوبيز وبن أفليك.

جينفر لوبيز بلا شريك وبن أفليك مع جينفر غارنر

https://www.instagram.com/p/DBUcvW_smuG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBUcvW_smuG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DBUcvW_smuG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

جمع حدث في منطقة غرب لوس أنجلوس، يوم الجمعة، الزوجين المنفصلين جينفر لوبيز وبن أفليك، وكانت المفاجأة أن أفليك حضر بصحبة زوجته السابقة جينفر غارنر، والتي يتقاسم معها أطفاله الثلاثة؛ فيوليت، سيبرافينا، وصموئيل، حيث شوهد أفليك وغارنر، البالغان من العمر 52 عاماً، مع ابنتهما البالغة من العمر 15 عاماً، سيرافينا، في ملابس كاجوال غير رسمية.

ومن جانبها، حضرت جينفر لوبيز الحدث مع ابنتها إيمي، البالغة من العمر 16 عاماً، وبعض الأصدقاء، وقد بدا على نجمة فيلم "Marry Me"، البالغة من العمر 55 عاماً، الراحة والأناقة، مرتدية جمبسوت محايد اللون.

وبدا على الطرفين (جينفر لوبيز مع ابنتها، وبن أفليك مع جينفر غارنر وابنتهما) أنهما في حالة معنوية جيدة، وتم رصدهما وهما يبتسمان عند وصولهما إلى الحدث الخاص، بينما من غير المعروف إذا قد جمع الثلاثي حديث خلال المساء. ولكن من الواضح أن بن وجينفر غارنر تحدثا في طريقهما إلى الداخل، ولكن يبدو من غير المرجح أن يكون الثنائي السابق لوبيز وأفليك، المعروفان إعلامياً باسم بينيفر، قد التقيا من أجل محادثة؛ نظراً لطبيعة علاقتهما المتصدعة.

جينفر لوبيز تتقدم رسمياً بطلب الطلاق من بن أفليك

بعد أشهر من الشائعات، التي تبين أنها حقاً كانت أشهر من الخلافات والانفصال، وقّعت النجمة العالمية جينفر لوبيز أوراق طلاقها رسمياً من زوجها الممثل الأمريكي بن أفليك، يوم الثلاثاء، 20 أغسطس 2024.

فبعد عامين من الزواج، وقصة حب قديمة حديثة أشبه بالأفلام، قدمت لوبيز، البالغة من العمر 55 عاماً، طلب الطلاق من أفليك، البالغ من العمر 52 عاماً، وفقاً لما أكدته مصادر متعددة لمجلة "PEOPLE"، فيما كانت مجلة TMZ أول من ذكر الخبر.

ووقّعت لوبيز طلب الطلاق في المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس، وحددت تاريخ الانفصال في 26 أبريل 2024؛ أي قبل حوالي 4 أشهر من يوم طلب الطلاق.

واللافت أنها قدمت طلب الطلاق بنفسها دون الاستعانة بمحامٍ، وعلى ذلك فهي تمثل نفسها من الناحية القانونية.

وقد اختارت النجمة تاريخاً من المفترض أن يكون مميزاً لها؛ إذ إنها وبن، وعلى الرغم من أنهما تزوجا في لاس فيغاس في 17 يوليو 2022، إلا أن 20 أغسطس يصادف الذكرى الثانية لحفل الزفاف التقليدي لهما، الذي احتفلا به في جورجيا.

وذكر مصدر لمجلة مقرب من النجمة لمجلة "PEOPLE" أنها حقاً حزينة، كما قال: "لقد حاولت جاهدة جعل الأمور تسير على ما يرام، وهي تشعر بالحزن الشديد، وفي الوقت الحالي الأطفال هم الأولوية القصوى، كما كانوا دائماً".

قد ترغبين في معرفة جينفر لوبيز وبن أفليك معاً في نزهة مع الأبناء لأول مرة منذ طلب الطلاق

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».