شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم "المخفى" بطولة عمرو عبد الجليل وأحمد سلطان.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

يحتفل صناع عمل فيلم المخفى بالعرض الخاص يوم الأربعاء المقبل، بإحدى سينمات أكتوبر، وذلك بحضور أبطاله وعدد من الفنانين الذين يحرصون على تهنئة أبطاله.

فيلم المخفى بطولة أحمد سلطان، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، بدرية طلبة، ريهام الشنوانى، محمد محمود، ريم المصرى ومحمد محسن وتأليف محمد الشورى وإخراج أحمد عبد الله، وطرحت الشركة المنتجة البوستر والبرومو الرسمي للفيلم خلال الأيام الماضية وذلك بعد تحديد موعد العرض في قاعات السينما.

فيلم المخفي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول حلمي وهو شاب في بداية حياته المهنية بعد تخرجه من الجامعة، وهو شخصية خجولة يصدق كل من حوله، مما يوقعه في مشاكل اجتماعية التي يعيشها إنسان كان يحلم بحياة طبيعية ومجتمع صادق لا يكذب، أو على الأقل يكون كل من حوله من أسرته وأصدقائه صادقين، لكنه يصطدم بالحقيقة ويواجه الحياة ببراءة وصدق، فينقلب عليه المجتمع، ويخدعه أقرب الناس إليه.

يذكر أن دور العرض استقبلت الأسبوع الماضى فيلم "بنسيون دلال" بطولة بيومى فؤاد وعمر مصطفى متولى، وتسعتد لاستقبال عدد آخر من الأفلام خلال الأسبوعين المقبلين منها "دراكو رع" بطولة خالد منصور وشادى ألفونس يوم 30 أكتوبر، وفيلم "أل شنب" بطولة ليلى علوى وأسماء جلال ولبلبة وسوسن بدر وهيدى كرم يوم 31 أكتوبر.