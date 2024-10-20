شكرا لقرائتكم خبر عن مي فاروق تختتم حفل مهرجان الموسيقى العربية.. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

تختتم المطربة مى فاروق حفل مهرجان الموسيقى العربية يوم الخميس المقبل، على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ومن المقرر أن تقدم باقة كبيرة من أغانيها وأغانى زمن الفن الجميل.

مهرجان الموسيقي العربية الـ 32 تضمن عددا كبيرا من الفعاليات الفنية، والحفلات الغنائية والموسيقية، حيث تشهد الفعاليات خلال الأيام المقبلة من المهرجان حفلات: هاني شاكر، عمر خيرت، أحمد جمال، فرقة الموسيقى العربية للتراث أحمد إبراهيم قيادة المايسترو فاروق البابلى، محمود درويش وفرقته كنوز، الليلة العمانية قيادة المايسترو أمير عبد المجيد، فرقة الإيقاعات الشرقية الفنان سعيد الأرتيست، فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية قيادة المايسترو محمد عبد الستار، نادية مصطفى، محمد محسن.

ويذكر أن المطربة مي فاروق، قالت إنها كانت متفوقة في الثانوية العامة، ولكن اختارت الغناء لحبها الشديد له، وحتى الآن تشعر بالخوف والرهبة قبل أي أغنية على المسرح.أضافت مي فاروق، في لقائها ببرنامج "أنغام" المذاع عبر قناة dmc: "من حظي إني كلمت وردة في التليفون، وكنت وقتها مع القدير وجدي الحكيم، وقالي تعرفي إن وردة بتحبك، ولما كلمتها في التليفون كنت مبسوطة جدا".

وأردفت مي فاروق: "لا أفكر في التمثيل خوفا من هذا الأمر، وأركز في الغناء فقط".وقدمت المطربة مي فاروق، عدد من الأغنيات الرائعة خلال استضافتها ببرنامج "أنغام" لاسيما للراحلة وردة، بشكل رائع