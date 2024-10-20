شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد ليلى فوزي.. جميلة الجميلات التى عاشت مع أنور وجدى فترة مرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الـ 20 من شهر أكتوبر مع ذكرى ميلاد الفنانة الكبيرة الراحلة ليلى فوزى، والتى ولدت فى مثل هذا اليوم ورحلت فى الـ12 من شهر يناير عام 2005، بعد مسيرة طويلة اشتهرت فيها بالأدوار المميزة والحضور الطاغى لأحد أشهر جميلات السينما المصرية ممن أثروا فيها.

الفنانة الراحلة ليلى فوزى اشتهرت بلقب جميلة الجميلات، استنادًا لدورها فى فيلم "الناصر صلاح الدين" التي لعبت فيه شخصية فيرجينيا، وذلك لتميزها بجمالها الشديد، الذى أهلها للحصول على لقب "ملكة جمال مصر" عام 1940، وكان هذا الجمال يعد بوابتها لعالم الفن التى بدأت مشوارها فيه عام 1941 بفيلم حمل اسم "مصنع الزوجات".

زيجات ليلى فوزي

ليلى فوزى تزوجت للمرة الأولى من الفنان عزيز عثمان صاحب أغنية "بطلوا ده واسمعوا ده الغراب ياوقعة سودا جوزوه أحلى يمامة"، وكان صديق والدها وفى سن مقارب لسنه، وبعدها تزوجت من الفنان أنور وجدى، وعاشت معه أشهر قليلة من السعادة التى لم تكتمل، بعدما مرض بشدة وتدهورت حالته الصحية وتوفى في السويد، لتعيش جميلة الجميلات صدمة كبيرة حاولت التغلب عليها بالعمل.

وبعد فترة تزوجت من الإذاعى الكبير جلال معوض، واستقرت حياتها بشكل كبير وساعدها ذلك على تقديم مجموعة من الأدوار المهمة في مشوارها الفني، مثل: فيلم "ضربة شمس" أمام نور الشريف، وفي التلفزيون قدمت مسلسلات رائعة منها "علي الزيبق"، "هوانم جاردن سيتي" و"بوابة الحلواني"، ورحلت جميلة الجميلات عن عالمنا فى 12 يناير عام 2005.