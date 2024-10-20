شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يتألق بأغنيتى "كان موضوع" و"تسلم" بحفل مهرجان الموسيقى العربية والان مع تفاصيل الخبر

حرص النجم تامر عاشور خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية على تقديم باقة من أغانيه الذي تفاعل معها جمهوره، ومنها كان موضوع وتسلم وخليني في حضنك والرك ع النية.

وأبدع النجم تامر عاشور خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأغان من ألحانه لكبار المطربين، منها يا ريتك فهمني لأنغام، ومن العشم لعمرو دياب، والله أعلم لفضل شاكر، وقلبك يا حول الله لبهاء سلطان.

وافتتح النجم تامر عاشور حفله بمهرجان الموسيقى العربية بأغنية عشت معاك حكايات وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقال تامر انه مبسوط بالغناء لثاني يوم بمهرجان الموسيقى العربية، واعتبره شرف كبير.

وتتضمن الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، ويحيى الفعاليات أكثر من 70 مطربا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

بالإضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، مي فاروق، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة آدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.