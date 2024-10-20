نسرين طافش مبهرة وأميرة فتحي مع الحصان .. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

سارة سلامة

خطفت الفنانة سارة سلامة، الأنظار إليها بجلسة تصوير أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت خلالها وسط الأشجار وأجواء الطبيعة.

عائشة بن أحمد

ظهرت الفنانة عائشة بن أحمد بجانب "الخيل"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "جنتي على الأرض".

رشا مهدي

نشرت الفنانة رشا مهدي، صورة لها من أحدث ظهور، عبر حسابها على "إكس"، وعلقت: "نهارنا أبيض".

سميرة سعيد

ظهرت المطربة سميرة سعيد بصحبة ابنها، عبر حسابها على "إكس"، وعلقت: "إيه.. بعد حبك إيه".

إنجي المقدم

نشرت الفنانة إنجي المقدم، إطلالة جريئة لها، عبر حسابها على "إكس"، واكتفت بوضع إيموجي "قلب".

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة أنيقة ومبهرة، عبر حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

آية سماحة

نشرت الفنانة آية سماحة، صورة لها مع شقيقتها منة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: " عيد ميلادك ده أحلى عيد، أول صاحبة ليا وأول حضن بجد وأحلى واحدة في الكوكب.. بحبك يا مانجتي".

كارمن سليمان

المطربة كارمن سليمان، نشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

أميرة فتحي

نشرت الفنانة أميرة فتحي، صورة لها مع "الخيل"، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يختي بطة يختي بطة".

إنجي علاء

ظهرت المؤلفة إنجي علاء، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، بصحبة الفنانة جومانا مراد وهي تحتضنها.