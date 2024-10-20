نبيل الحلفاوي يعلق على تتويج فريق كرة اليد بالنادي الأهلي ببطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي على تهنئة فريق كرة اليد بالنادي الأهلي بعد التتويج ببطولة أفريقيا للمرة السابعة في تاريخه.

وأعاد الحلفاوي نشر خبر الفوز عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليه: "ألف مبروك".

ومن المعتاد من نبيل الحلفاوي تعليقه على العديد من الأحداث الرياضية، وبالأخص مباريات النادي الأهلي سواء محليًا أو قاريًا في مختلف الرياضات والبطولات نظراً لانتمائه الكروي للقلعة الحمراء، ودائماً ما ينشر رأيه عبر حسابه "X" ويقوم خلاله بالتعليق على التشكيل ومطالبته بالتغييرات إلى جانب توقعاته التي تأتي في محلها معظم الوقت.

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