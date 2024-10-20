"عن المساكنة".. تارا شحاتة تحتفل بالعرض العالمي الأول لفيلمها "لوحدنا" في شيكاغو السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفلت المخرجة الشابة تارا شحاتة بالعرض العالمي الأول لفيلمها القصير "لوحدنا" الذي يعرض ضمن برنامج "قصص درامية" بفعاليات مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي في دورته الـ 60 هذا العام.

نشرت تارا صورة عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي "إنستجرام"، كشفت خلالها عن وصولها فعاليات المهرجان وعن تسلمها الكارنية الخاصة بمشاركتها في المهرجان وعلقت: "وصلت مهرجان شيكاغو للعرض العالمي لفيلمي".

تدور أحداث فيلم "لوحدنا" حول كريم ونادين، وهما زوجان يلتقيان سرًا في شقة عائلة نادين، تتعطل خططهم عندما يعود والداها بشكل غير متوقع، مما يجبرهم على إخفاء آثارهم بسرعة، يتطرق الفيلم إلى تعقيدات العلاقات السرية والمحرمة في المجتمعات العربية الشرقية، ويقدم صورة حديثة لزوجان يتصارعان مع القيود التي تفرضها عليهم الثقافة المحيطة بهما، بينما تتطور علاقة كريم ونادين الرومانسية السرية، ويشارك ببطولة الفيلم الممثل المصري العالمي أمير المصري، والممثلة تميمة حافظ.

وكان لمخرجة الفيلم تارا شحاتة تصريحًا حول الفيلم وتفاصيل مشاركته عقب اختياره للمشاركة في فعاليات مهرجان شيكاغو وقالت: "كنت أريد أن أستكشف كيف يمكن لشاب وفتاة أن يعيشا في سرية، كونهما زوجين غير متزوجين في مصر يأتي مع الكثير من تلك الأسرار، وكريم ونادين هما حبيبان يقعا في موقف ضد رغبتهما، ويريدان فقط علاقة طبيعية في مواجهة التدقيق المجتمع المتواصل".

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