زين مالك يؤجل جولته في الولايات المتحدة بعد وفاة ليام باين المفجعة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن الفنان زين مالك تأجيل الجزء الأمريكي من جولته الغنائية “STAIRWAY TO THE SKY” بعد الخسارة المؤلمة التي تمثلت في وفاة صديقه وزميله السابق في فرقة “وان دايركشن”، ليام باين. وفي منشور مؤثر، أعرب زين عن حزنه العميق وقراره بتأجيل الحفلات حتى يناير المقبل، تقديرًا للظروف الصعبة التي يمر بها.

وقال زين مالك في منشوره: “بسبب الفقدان المفجع الذي تعرضت له هذا الأسبوع، قررت تأجيل جولة الولايات المتحدة. سيتم إعادة تحديد التواريخ لشهر يناير، وسأقوم بنشر التفاصيل قريبًا”. وأكد لجمهوره أن التذاكر ستظل صالحة للتواريخ الجديدة.

واختتم زين رسالته قائلاً: “أحبكم جميعًا، شكرًا لتفهمكم”، معبرًا عن امتنانه للدعم الذي يتلقاه من معجبيه في هذه الفترة الصعبة.

هذا القرار جاء في ظل حالة من الحزن التي تعيشها جماهير زين مالك وعشاق فرقة “وان دايركشن”، الذين أظهروا تضامنهم وتعاطفهم مع الفنان بعد وفاة ليام باين المفجعة.