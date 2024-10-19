الساعات الأخيرة في حياة ليام باين.. هذا ما كشفته الشرطة الأرجنتينية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت تحقيقات الشرطة الأرجنتينية أن الفنان البريطاني ليام باين قضى الساعات الأخيرة من حياته مع بائعتي هوى اختلف معهما حول الأجر، وتزامن إعلان نتيجة التحقيقات مع وصول والد مغني فرقة “وان دايركشن” إلى مكان وفاته.

وقال ضابط تحقيق لصحيفة “لا ناسيون”، إن ليام قضى آخر ساعتين من حياته مع بائعتي هوى تبلغان من العمر 25 عاماً، تعرّف إليهما من خلال موقع “مرافقة”. أبلغتا السلطات أنهما أمضيتا وقتاً مع باين في غرفته في فندق “كاساسور” وشربتا الكحول معه. ومع ذلك، في غضون ساعة، دخلتا في جدال حول دفع الأجر، وغادرت المرأتان الغرفة قبل ساعات فقط من الحادث.

وأكّد المسؤولون المشاركون في التحقيق، أن كلتا المرأتين اللتين كانتا متعاونتين للغاية طوال التحقيق، قالتا إن المغني بدا “طبيعياً” قبل مغادرتها، كما سمحتا أيضاً بتفتيش هواتفهما المحمولة”.

وأثناء التحقيق، اكتشفت الشرطة أنه قبل السقوط المميت الذي وقع حوالى الساعة 5 مساءً، شوهد باين يخوض جدالاً حاداً مع الامرأتين، في بهو الفندق، وفق شاهد عيان اسمه مايكل فليشمان.

ونَقَل فليشمان عن باين قوله مراراً: “سأعطيك 20 ألف دولار فقط لأنني أستطيع. لديّ 55 مليون دولار وأحب مساعدة الناس”. مضيفاً أن الأخير “بدا منزعجاً للغاية، ومضطرباً، وهائجاً بعض الشيء، ويتجول ويتحرك جيئة وذهاباً. بدا نشيطاً للغاية”.

وتوفي باين متأثراً بإصابات متعددة بعد سقوطه من شرفة فندقه في الأرجنتين، حيث كان يقيم مع صديقته كيت كاسيدي. ووفقاً لموقع TMZ، تناول عقاقير مهلوسة وكان تحت تأثيرها.

وزار والد ليام باين الفندق في العاصمة بوينس آيرس، حيث قرأ كلمات التأبين الخاصة بابنه، لترتيب إعادة جثمان ابنه إلى المملكة المتحدة، بعد أن ذهب إلى المشرحة للتعرف على جثمان الراحل.