إلهام شاهين تكشف مصير فيلمها بعد حريق ديكوراته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة إلهام شاهين عن مصير فيلمها الجديد “الحب كله” مجددًا، والذي كانت تستعد لبدء تصويره وذلك بعد الحريق الذي دمر ديكورات العمل بمدينة الإنتاج الإعلامي قبل ثلاثة أسابيع.

قالت إلهام إن منتج العمل يعمل حاليًا على اختيار مكان جديد لبناء الديكور بدلًا من الذي احترق في الحادثة الأخيرة، بعد أن تهدم بالكامل، مشيرة إلى أن الفريق المسؤول يبذل جهودًا كبيرة لتجاوز تداعيات الحريق.

وأوضحت أنه لم يتم حسم موعد العودة للتصوير، مشيرة إلى أن الحريق الذي نشب فجأة تسبب في صدمة لكل العاملين، حيث لم يكن يفصلهم سوى يوم واحد فقط قبل بدء التصوير، مضيفة: “قدر الله وما شاء فعل وهي إرادته”.

من ناحية أخرى، تستعد إلهام شاهين للمشاركة في مسلسل “سيد الناس” مع الفنان عمرو سعد، وكشفت عن موعد التصوير قائلة: “سأبدأ تصوير المسلسل منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل في القاهرة، وهو من الأعمال الفنية التي تحمست لها من البداية، إذ نالت فكرته إعجابي”. مؤكدة أن المسلسل يمثل تجربة غنية وثرية في تفاصيلها، ويجمعها مرة أخرى مع الفنان عمرو سعد، إذ أعربت عن سعادتها بالعودة للعمل معه، وقالت: “سبق أن جمعني تعاون مع عمرو سعد والمخرج محمد سامي، لنعود مرة أخرى للعمل سوياً تحت إدارة مخرج فاهم ومتمكن”.

وأوضحت إلهام شاهين أن أماكن تصوير مسلسل “سيد الناس” ستكون جميعها في مصر، مشيرة إلى أن الفريق يسعى لتقديم عمل فني متميز يتناول قضايا إنسانية مهمة.