فن ومشاهير

أحمد الفيشاوي يغادر مصر بسبب “سفاح التجمع”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفادت بعض المصادر أن الفنان أحمد الفيشاوي سوف يتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية نهاية نوفمبر المقبل لبدء تصوير المشاهد الخارجية من مسلسل “سفاح التجمع”، الذي يواصل التحضير له حاليًا. المسلسل مأخوذ عن قضية سفاح التجمع الشهيرة، التي شغلت الرأي العام المصري مؤخرًا.

وفي الوقت ذاته، يواصل منتج العمل أيمن يوسف ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال المسلسل استعدادًا لبدء التصوير.

تجدر الإشارة إلى أن هناك منافسة قوية بين شركتي إنتاج لتقديم قصة السفاح في عملين دراميين؛ الأول من بطولة حسن الرداد، والآخر من بطولة أحمد الفيشاوي.

بدأت المنافسة بعدما أعلن المؤلف محمد صلاح العزب عن كتابة مسلسل حول قضية “سفاح التجمع”، وتولى المنتج أحمد السبكي إنتاجه، حيث سيقوم حسن الرداد بدور البطولة.

وفي المقابل، أعلن المؤلف جوزيف فوزي والمنتج أيمن يوسف عن تقديم نفس القصة، مع تولي أحمد الفيشاوي دور البطولة. ومع بدء العمل في المسلسل، اشتدت المنافسة بين المؤلفين للانتهاء من كتابة النصوص وبدء التصوير.

ومن المتوقع أن ينتهي الفيشاوي من تصوير مسلسله قبل مسلسل الرداد، الذي سيعرض خلال دراما رمضان المقبل.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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