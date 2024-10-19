أنغام أول المعلنين عن حفلات رأس السنة 2025

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بدأت شركات تنظيم الحفلات بالإعلان عن حفلات رأس السنة لعام 2025 قبل شهرين من موعدها، وكانت الفنانة أنغام أول من تم الإعلان عن مشاركتها.

وستحيي أنغام حفلًا غنائيًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ضمن سلسلة حفلات مهرجان الشيخ زايد في 28 ديسمبر المقبل.

وأعلنت الشركة المنظمة أن تذاكر الحفل ستتوفر للحجز الإلكتروني بدءًا من الاثنين المقبل في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

في سياق آخر، حققت أنغام نسب مشاهدة عالية على “يوتيوب” من خلال أغنيتها “هو أنت مين” ضمن ألبومها الجديد “تيجي نسيب” الذي يضم 12 أغنية، والتي نالت نجاحاً كبيراً من بين عدة أغانٍ أخرى مثل “بقالك قلب”، و”موافقة”، و”إيه الأخبار”.