رامي صبري وأبو الليف يشاركان في عزاء أحمد علي موسى بمسجد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان رامي صبري، والفنان أبو الليف على المشاركة في عزاء الشاعر الراحل أحمد علي موسى الذي يقام مساء اليوم السبت بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد.

ظهر رامي صبري حاملًا المصحف في يده، إلى جانب الفنان أبو الليف الذي قدم واجب العزاء في الشاعر الراحل أحمد علي موسى وسط عدد من الأهل والأصدقاء المقربين من بينهم الفنان عمرو مصطفى الذي كان من أول الحضور نظرًا لعلاقة الصداقة الوطيدة التي جمعته بالشاعر الراحل.

توفي الشاعر أحمد علي موسى يوم الجمعة 18 أكتوبر عن عمر 45 عامًا بعد معاناة من مشاكل قلبية شديدة، إذ تعرض لأزمة صحية حادة نقل على إثرها إلى مستشفى كبير بالقاهرة لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، أعلن الشاعر عن إصابته بضعف شديد في عضلة القلب، ورغم استقرار حالته، فضّل العودة إلى منزله لاستكمال العلاج بناءً على نصيحة الأطباء.

وكانت آخر رسالة كتبها أحمد علي موسى، منذ ساعات قبل وفاته، عبر حسابه على فيسبوك: "زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش.. الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي على خير.. الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، فضلا وليس أمرا".

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