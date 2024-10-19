"حريفة جدد".. "Tvision" تكشف عن انضمام عدد من المواهب الشابة لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تواصل شركة "Tvision" الترويج لفيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" استعدادًا لعرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الصفحة الرسمية للشركة، صور لعدد من المواهب الشباب المنضمين لأحداث الجزء الثاني عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وهم نورين أبو سعدة، دونا إمام، مسعد منير، عمر جمعة وعلقت: "رحبوا معانا بالحريفة الجداد في الريمونتادا".

عرض فيلم "الحريفة" مطلع العام الجاري وانضم لقائمة أعلى عشر أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية، وأصبح الأول في قائمة تحقيق أعلى الإيرادات خارج مواسم أفلام عيد الفطر والأضحى والصيف.

دارت أحداث الجزء الأول من فيلم "الحريفة" في إطار كوميدي رياضي حول ماجد الذي تجبره الظروف على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم، فينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى، وشارك ببطولة الجزء الأول نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام ميدو، بيومي فؤاد، فراس سعيد، سليم هاني، تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.

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