بالصور- عمرو مصطفى يستقبل العزاء في الشاعر أحمد علي موسى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير- هاني رجب:

بدأ منذ قليل توافد نجوم الفن على عزاء الشاعر أحمد علي موسى الذي يقام مساء اليوم السبت في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وجاء في مقدمة الحضور الفنان والملحن عمرو مصطفى الذي استقبل الوافدين على العزاء وسط تأثره برحيل صديقه.

توفي الشاعر أحمد علي موسى يوم الجمعة 18 أكتوبر عن عمر 45 عامًا بعد معاناة من مشاكل قلبية شديدة، إذ تعرض لأزمة صحية حادة نقل على إثرها إلى مستشفى كبير بالقاهرة لتلقي العلاج.

وفي وقت سابق، أعلن الشاعر عن إصابته بضعف شديد في عضلة القلب، ورغم استقرار حالته، فضّل العودة إلى منزله لاستكمال العلاج بناءً على نصيحة الأطباء.

وكانت آخر رسالة كتبها أحمد علي موسى، قبل ساعات من وفاته، عبر حسابه على فيسبوك: "زي النهاردة كان أسوأ يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش.. الله يرحمك يا ست الكل ويجمعني بيكي على خير.. الرجاء الدعاء وقراءة الفاتحة، فضلا وليس أمرا".

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