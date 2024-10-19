شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى ونادر نور وعائلة أحمد على موسى يستقبلون العزاء في مسجد الشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل عائلة الشاعر أحمد على موسى، عزاء الفقيد المقام حاليًا بمسجد الشرطة فى الشيخ زايد، حيث يستقبل العزاء شقيق الراحل محمود على موسى ونجله سيف الدين أحمد على موسى، وخال نجله محمود خليل، وزوجة الراحل نيللى خليل.

وحرص الفنانون عمرو مصطفى ونادر نور على تقديم واجب العزاء فى الراحل أحمد على موسى، وحرص عدد من الفنانين والموسيقيين على حضور جنازة الشاعر الراحل أحمد على موسي، حيث شيعت جنازته الأيام الماضية من مسجد السيدة نفيسة، ودفن جثمانه بمقابر الأسرة، منهم الفنان رامي صبرى والملحن عمرو مصطفى، والملحن محمد عبد المنعم.

يذكر أن أبرز أعمال الشاعر الراحل، هي: أغنية تملي معاك للهضبة عمرو دياب وأغنية غمضت عينى لرامى صبرى، وأغنية "عاشق سحر عينيك" لفارس، وأغنية جات تصالحني لمصطفى قمر، وأغنية يا دايرة لعمرو مصطفى، وأغنية من أول عمرى لفضل شاكر وأغنية بناء على رغباتك لأصالة.

وكانت آخر بوستات الشاعر أحمد على موسى، يرثى والدته عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: زى النهاردة كان أسواء يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي، ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش.. الله يرحمك يا ست الكل، ويجمعني بيكي علي خير".



عمرو مصطفى



عمرو مصطفى ونادر نور وعائلة أحمد على موسى يستقبلون العزاء فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد



عائلة أحمد على موسى تستقبل العزاء فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد



عزاء أحمد على موسى فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد



عائلة أحمد على موسى



