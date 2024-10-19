شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس: تربيتي في بيئة مختلفة ساعدتني على تربية أبنائي والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الفنانة إسعاد يونس خلال ندوة تليفزيون الخليج 365 احتفالاً بمسلسل تيتا زوزو عن الفروق بين التربية حيث قالت: عندما نتربى في بيت مختلف، نجد أنفسنا نتأمل سبب هذا الاختلاف، وقد ندرك هذا الاختلاف من خلال زملائنا أو البيئة المحيطة بنا، بل وحتى في العالم الخارجي. لذلك قمنا نحن الثلاث بنات أنا وأخوتي بدراسة البيئة التي نشأنا فيها جيدًا، وفحصناها بعمق، وفهمنا الفروق بيننا وبين المجتمع الذي حولنا، وهذا سهل علينا تربية أبناءنا.

وتابعت إسعاد يونس: عندما كبرت وأنجبت، كانت ابنتي تكبر ابني بخمسة عشر عامًا، وهما ينتميان إلى جيلين مختلفين تمامًا. ولكني حاولت أن أواكب الجيلين معًا بكل حرص واهتمام، وقمت أنا وابنتي بتربية إبني الذي كان جيله مختلف تمامًا.

‎مسلسل تيتا زوزو بطولة إسعاد يونس، ندى موسى، محمود البزاوي، حمزة العيلي، نور محمود، عايد عناني، إسلام إبراهيم، محمد الكيلاني، سمر علام، إيناس كامل ، بسمة داوود، مجدي بدر، احمد عنان، جودي مسعود، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد عبد العزيز، وإخراج شيرين عادل.

‎يدور المسلسل في دراما اجتماعية مميزة حول دكتورة اعتزاز عبد المقصود، أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى، وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع "اعتزاز" دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول اعتزاز حل مشكلة لواحد من أحفادها.