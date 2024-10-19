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نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة ملكية في أحدث ظهور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
خضعت الفنانة نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وذلك بأحد فنادق دبي.

ظهرت نسرين طافش في جلسة التصوير بإطلالة ملكية إذ ارتدت فستانا أنيقا وحرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية، وحازت الجلسة على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت أخر مشاركات الفنانة نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي وعرض في شهر مايو الماضي.

يذكر أن نسرين طافش تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة أبرزها مسلسل "بدون مقابل" بطولة الفنان هاني رمزي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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