آية سماحة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها: "أول صاحبة وأول حضن بجد" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة آية سماحة على تهنئة شقيقتها منة سماحة بعيد ميلادها وذلك عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

نشرت آية عددا من الصور مع شقيقتها من فترة الطفولة وصولًا إلى فترة الشباب وعلقت: "عيد ميلادك ده أحلى عيد، أول صاحبة ليا وأول حضن بجد وأحلى واحدة في الكوكب، بحبك يا مانجتي".

وكانت أخر مشاركات الفنانة آية سماحة بمسلسل "عمر أفندي" بطولة الفنان أحمد حاتم وعرض مؤخرًا على منصة "شاهد" وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

يذكر أن آية سماحة تواصل الترويج لأحدث أعمالها السينمائية والذي يحمل عنوان "وداعًا حمدي" وسط مشاركة نخبة من النجوم: بيومي فؤاد، شيرين رضا، إنجي المقدم، أحمد فهيم، انتصار، إخراج محمود زهران ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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