"والله وبقيت تريند بس عن جدارة".. صلاح عبدالله يعلق على كلب الأهرامات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علق الفنان الكبير صلاح عبدالله على واقعة كلب الأهرامات الذي تصدر محرك البحث جوجل ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، بعدما قام أحد السائحين من داخل طائرته الشراعية بتصويره وهو على قمة الهرم الأكبر في منطقة الجيزة.

أعاد صلاح عبدالله نشر صورة الكلب عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق: "والله وبقيت تريند يا كلب، بس عن جدارة بجد، وأقولك حاجة يا بوبي، تريندك أحلى بكتير من تريندات كتيرة، الكلب اللي سكن القلب، الكلبهول".

وكانت أخر مشاركات الفنان صلاح عبدالله ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "تيتا زوزو" بطولة الفنانة إسعاد يونس ويُعرض على قناة "dmc".

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