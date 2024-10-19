تركي آل الشيخ مع أساطير العالم في التنس على هامش فعاليات موسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

احتفل المستشار تركي آل الشيخ بنجاح بطولة "6 Kings Slam" الخاصة برياضة التنس، التي أقيمت ضمن فعاليات "موسم الرياض" وسط منافسة بين عدد من أشهر لاعبي التنس حول العالم، وسط حضور جماهيري ضخم وتغطية إعلامية عالمية.

نشر تركي صورة تجمعه بأساطير لعبة التنس حول العالم عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وظهر وهو يتوسطهم وعلق: "مع الأساطير، نادال، دجوكوفيتش، ألكاراز، سينر، رون وميدفيديف".

شهدت بطولة التنس العالمية "6 Kings Slam" التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام، هي: 16-17-19 أكتوبر الجاري، عدد من المباريات برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

تصدر المستشار تركي آل الشيخ قائمة موقع "ESPN" الأمريكي العالمي المختص بالألعاب الرياضية مؤخرًا، كأكثر الشخصيات تأثيرًا في رياضة الملاكمة والفنون القتالية المختلطة بالشرق الأوسط والعالم، وضمت القائمة أشهر الأسماء البارز في عالم الملاكمة من لاعبين ومسؤولين تنفيذيين، وإعلاميين، واستندت القائمة على عدة عوامل منها القدرة على التأثير عبر اتخاذ القرار، والتمويل اللازم لدعم هذه الصفقات، والقدرة على التأثير في السوق المحلي والعالمي.

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