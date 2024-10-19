أبو يطرح أغنية "إقرأ" على "يوتيوب" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

طرح الفنان أبو، أغنية "إقرأ" بمشاركة الطفل مصطفى قدورة، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتهدف الأغنية إلى تحفيز الطلاب على ممارسة القراءة بطرقٍ ممتعة وجذابة، إلى جانب نشر ثقافة القراءة في المجتمع.

أغنية "إقرأ" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، توزيع موسيقى وتسجيل: key66 productions، ومن إخراج: نصر الله سعد وياسمين رولينغ.

"تحدّي القراءة العربي" مبادرةٌ طموحةٌ تُشجّع أكثر من مليون طالب على قراءة خمسين مليون كتاب سنوياً ويهدفُ هذا التحدي إلى تعزيز حبّ القراءة في نفوس الشّباب العربيّ وتوسيع آفاقهم المعرفيّة والثقافيّة، ممّا يُسهم في تنمية المجتمعات وتطويرها.

وتقول بعض كلمات أغنية "إقرأ":

القراية نور

جهلك أرض بور

القراية نور

إفتح المدارك

القراية نور

اتهجي السطور

بحر المعلومات

ده جواز المرور

ممكن تطلع رحلة تسافر وأنت معايا

لف الدنيا وعيش الماضي وفوز بالحاضر

واللي اتقالك إقرا يعني السر قراية

تفهم توصل فوق للسما وتقول أنا قادر

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