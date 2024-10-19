بالفيديو| "الجونة السينمائي" يستعيد ذكريات أجوائه الساحرة مع النجوم على السجادة الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشر مهرجان الجونة السينمائي عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، فيديو يضم لقطات أرشيفية لنجوم الفن من دورات سابقة على السجادة الحمراء أو السجادة الرملية.

واستعاد المهرجان ذكريات الأجواء الساحرة التي يعيشها النجوم، وذلك قبل أيام من انطلاق الدورة السابعة المقرر إقامتها في الفترة من 24 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المُقبل.

وضم الفيديو لقطات للقائمين على المهرجان ولعدد كبير من النجوم، بينهم: يسرا، رجل الأعمال سميح ساويرس، المهندس نجيب ساويرس، عمرو منسي، أحمد مالك، أروى جودة، شيرين رضا، جومانا مراد، خالد النبوي، ليلى علوي، درة، مي عمر، ريهام عبدالغفور، هدى المفتي، رانيا يوسف، بشرى.

كما ظهر في الفيديو: "أحمد داش، آسر ياسين، منة شلبي، داليا البحيري، أمينة خليل، ويجز، محمد فراج، صبا مبارك، عمر الشناوي، هنا شيحة، محمد شاهين، بسمة، رنا رئيس، صدقي صخر، أمير المصري، إنجي المقدم، مايان السيد، ياسمين رئيس، تارا عماد".

وتعليقا على الفيديو كتبت عن الصفحة "‎العد التنازلي بدأ! أجواء ساحرة وأفلام ملهمة في انتظاركم. مهرجان الجونة السينمائي يعود إليكم في الفترة من ٢٤ أكتوبر وحتى ١ نوفمبر. كونوا على الموعد".

جدير بالذكر أن الدورة المُقبلة ستشهد تكريم النجم الكبير محمود حميدة، ويضم برنامجها عددا كبيرا من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب جلسات حوارية وندوات لمناقشة قضايا تتعلق بصناعة السينما.

اقرأ أيضا

عبدالله الرويشد يرد على رسالة أصالة نصري له

أحمد حاتم عن فيلم "الملحد": "عمل حساس ومش هعمل حاجة أخجل منها"

أحمد حاتم: "حياة العزوبية مش وحشة وهتجوز تاني"

شيرين عبدالوهاب ترد على رسالة أحلام الأخيرة لها