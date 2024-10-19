شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال أوبريت راحت عليك ينتهون من بروفة قبل حفلهم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أبطال الأوبريت الغناىى راحت عليك لموسيقار الشعب سيد درويش من إجراء بروفة للعرض من إخراج مهدى السيد ورؤية فنية محمد عبد القادر، توزيع أوركسترالي فراس نوح، تصميم ديكور عبد المنعم المصرى، تصميم إضاءة ياسر شعلان، أداء الفنانين أحمد عفت، صابرين النجيلى، سمية وجدى، محمد حمدان، محمد أمين، يوسف طارق وهانى عبد الناصر وكورال صوت العاصمة.

الأوبريت تم إنتاجه عام 1920 وكتبه سيد درويش مستلهمًا عملاً بعنوان المغول العظيم للمؤلف الفرنسي أدموند أودران وعربه وكتب أشعاره أمين صدقى كما شارك المؤلف الموسيقى كامل الخلعى بتلحين أغنيتين منه وقدمته آنذاك فرقة على الكسار المسرحية وتدور أحداثه فى مقاطعة هندية عن حاوى من أصل مصرى تساعده ابنته فى العروض، ويقع فى غرامها كل من ولى عهد الهند وتاجر أمريكي يطلبها من والدها، لكن الفتاة ترفضه وتتوالى الأحداث. ويقام العرض يوم الأربعاء الموافق 23 أكتوبر علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية الـ32.



أبطال أوبريت راحت عليك



بروفة أبطال أوبريت راحت عليك