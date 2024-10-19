شكرا لقرائتكم خبر عن أيام قرطاج المسرحية يحدد موعد انعقاد دورته الخامسة والعشرين والان مع تفاصيل الخبر

حددت إدارة مهرجان أيام قرطاج المسرحية برئاسة الفنان منير العرقي موعد الدورة الـ25 من عمر هذا المهرجان المسرحي العريق، وسوف يبدأ المهرجان فعالياته يوم 23 نوفمبر بحفل افتتاح وتكريمات لنجوم المسرح العربي والأفريقي، ويختتم المهرجان فعالياته ويعلن توزيع جوائزه يوم 30 نوفمبر.

أيام قرطاج المسرحية يقيم ندوة فكرية دولية من 25 إلى 27 نوفمبر 2024 وموضوعها هو "المسرح والإبادة والمقاومة: نحو أفق إنسي جديد"، ويُفتح باب الترشّح، في هذا الإطار للباحثين والفنّانين، للمشاركة بمداخَلة في محور من محاور الندوة المُبَيّنة في الورقة العلميّة المصاحبة.

جدير بالذكر، أن الدورة الـ24 من أيام قرطاج المسرحية، شارك بها أكثر من 60 عرضا من 28 بلدًا من مختلف قارات العالم، وتتوزع كما يلي على: المسابقة الرسمية (11 عرضًا) والعروض الموازية (24 عرضًا) ومسرح العالم (18 عرضًا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).