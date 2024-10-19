شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومي للسينما يقيم نادي سينما الشباب بالإسكندرية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر عروض وفعاليات نادي سينما الشباب بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية، اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، وذلك في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم السينمائيين الشباب.

ومن المقرر أن يعرض خلال فعاليات النادي كل من الفيلم الروائي القصير اليوم اللي شفتك فيه إخراج محمد هاني الفيلم الروائي القصير بحر إخراج بلال أبو سمرة الفيلم الروائي القصير فوتوجراف إخراج عمرو سليم الفيلم الروائي القصير الأجسام أقرب مما تبدو عليه إخراج أحمد صبحي والفيلم التسجيلي اتنين وعشرين إخراج شيماء الجوادي.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة يديرها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي وذلك لمناقشة الأفلام مع الجمهور، ويقام نادي سينما الشباب بالإسكندرية شهريا تحت إدارة الناقد السينمائي إسلام أحمد علي.