شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعاون الشاعر أحمد على موسى مع راغب علامة ومصطفى قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا الشاعر أحمد على موسى أمس مخلفًا حالة كبيرة من الحزن، فى الوسط الفني لرحيله المفاجئ، وكتب أحمد علي موسى أكثر من أغنية حققت نجاحًا كبيرًا.

وقال الشاعر الراحل أحمد على موسى، في لقاء قديم له عام 2018، قائلاً: "وأنا وياك للفنان راغب علامة كتبتها مرة واثنين وثلاثة ثم عرضتها على راغب ولم يطلب تعديلات فيها وكان ثاني تعاون مع راغب علامة وهو سوبر ستار مريح في التعامل".

وأضاف: "أغنية جت تصالحني لمصطفى قمر، فكرتها جات ليا كنت في الجامعة مع صديق ومر بأزمة مع خطيبته، وفي اليوم الثاني اتصالحوا وكأن مفيش حاجة حصلت وقال ليا إنها صالحته ومن هنا جاءت فكرة الأغنية، والأغنية كان من المفترض أن يغنيها حميد الشاعرى وفي يوم طلب حميد من قمر سماعها واعجب بيها وطلبها من حميد".

وكانت آخر بوستات الشاعر أحمد على موسى، يرثى والدته عبر حسابه على فيس بوك، قائلا: زى النهاردة كان أسواء يوم في حياتي، اليوم اللي فارقتني فيه روحي، ومن بعد اليوم ده أنا بالاسم بس بعيش.. الله يرحمك يا ست الكل، ويجمعني بيكي علي خير"..