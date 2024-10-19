شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أنور لـ"الراديو بيضحك": السقا قالى استحالة أعمل مشاهد الأسد اللى أنت عملتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكى الفنان محمد أنور كواليس مشهد من مسلسل ديبو بشأن صوره مع أسد حقيقى قائلاً: "حصل موقف طريف أثناء زيارة النجم الكبير أحمد السقا لينا، وشجعنا وأثنى على المسلسل، وكان في منتهي الدعم وزيارته دي كانت فارقة بصورة كبيرة ومشجعة لينا".

واستكمل: وهو قاعد معانا في كواليس مسلسل ديبو حكتله عن المشاهد اللى عملتها، وقالى لو أنا موجود استحالة أعمل مشهد الأسد، فقلتله أنت عملتها في أفريكانو قالى بس ما قربش كده وبالصورة دي".

وكان كشف الفنان محمد أنور عن اعتزازه بالعمل مع الفنان رشدى الشامى قائلاً فى تصريحات إذاعية لبرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى: "رشدي الشامي قيمة كبيرة وخلاني اتكسف من نفسى من طريقة مذاكرته للشخصية بتاعته في المسلسل، فيكفى إنه معاه أجندة بيسطرها ويقسمها لتفاصيل حوالين لبسه في كل مشهد، وها يمثله إزاى وأدق التفاصيل".

أضاف محمد أنور: "مشاركته في مسلسل ديبو إضافة قوية جداً، واما قعدنا في الأول وقت الترشيحات قلنا محدش ها يعمل الدور زيه، لكن تخوفنا من فكرة إنه يرفض لأنه متعود ما يبدأش حاجة إلا أما يبقى محضر ليها كل حاجة، وإحنا كنا لسه ها نصور مع العرض".

وأضاف أنور: "الفنان رشدي الشامي في الكواليس قالي إنه وافق لأنه لقى الدور في تحولات كتير، وقالى بالظبط أنا داخل على السبعين وبالتالي مش لاقى دور زي ده تاني".

وحل الفنان محمد أنور ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى وتطرق في الحلقة إلى كواليس أعماله السابقة الذى نجح فيها على مدار العام.

وذلك بالتوازى مع بطولته لمسلسل "ديبو" الذى يعرض حاليًا إذ يخوض به مغامرة درامية نالت استحسان المشاهدين مثلما ظهر على السوشيال ميديا مؤخرًا، كما قدم أنور في السينما فيلم شارك ببطولته هو "جوازة توكسيك"، وهو ما يعد نجاحًا له على مدار عام 2024.

فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم وشارك فيه نجوم كُثر مثل النجمة ليلى علوى، وبيومى فؤاد، وتامر هجرس، وهيدى كرم، ومحمد أنور، وملك قورة، وجوهرة، ونورين أبو سعدة وفاروق قنديل.