شكرا لقرائتكم خبر عن البوسترات الفردية لأبطال "6 شهور" لنور النبوي قبل عرضه الأربعاء على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق عرض مسلسل "6 شهور"، أحدث أعمال watch it الإلكترونية الحصرية، حيث يعرض بداية من الأربعاء المقبل 23 أكتوبر الجاري، وهو من بطولة نور النبوي، في أولى بطولاته المطلقة في عالم الدراما.

وحرصت منصة watch it الإلكترونية الفترة الماضية على الترويج للعمل، من خلال طرح برومو رسمي وبوستر جماعي تشويقي، بالإضافة إلى طرحها بوسترات فردية لكل شخصية من شخصيات العمل، على مدار الأيام الماضية.

مسلسل 6 شهور بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، سلوى محمد على، ميشيل ميلاد، بسمة نبيل، باهر النويهي، مروان فارس، أحمد فاضل، نورا عبد الرحمن، أمجد الحجار، وغيرهم من الفنانين، وعدد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد عبد العظيم، ، محمود حافظ، عمرو وهبة، علاء مرسى، مجدى بدر، والعمل من تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام، إخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

وقدم نور النبوى فى رمضان الماضى مسلسل إمبراطورية ميم من بطولة خالد النبوى، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وفى السينما يصور حاليا نور النبوى فيلم الحريفة 2 بطولة أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى.



نور النبوي في 6 شهور



أحمد فاضل



نور النبوي



باهر النويهي



ميشيل ميلاد



مروان فارس



نورا عبد الرحمن



سلوى محمد علي



أمجد الحجار



بسمة نبيل



مراد مكرم