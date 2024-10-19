عائشة بن أحمد تنشر صورا مع "الخيل".. والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة عائشة بن أحمد، أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا بجانب "الخيل".

ونشرت عائشة، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: : "جنتي على الأرض".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عيوشة القمر" ، "لطيفة" ، "عسل أوي" ، "الجميلة" ، "عيوشة السمحة".

يذكر أن، آخر أعمال عائشة بن أحمد مسلسل "بدون سابق إنذار" وشاركها البطولة آسر ياسين، وتم عرضه خلال الموسم الرمضاني 2024.

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