شيرين عبدالوهاب ترد على رسالة أحلام الأخيرة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ردت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على رسالة المطربة أحلام الأخيرة التي وجهتها لها.

وكتبت شيرين، عبر حسابها على "إكس": "يا أم فهد يا غالية على قلبي معايدتك وصلت واللي بينا أكبر من كدة دائما معايا على طول يا رب، ومصر هتنور بحضورك وأكيد لازم أشوفك ونتقابل يا ملكة".

وكانت أحلام كتبت في رسالتها لـ شيرين عبر نفس التطبيق، قائلة: "كل عام وانتي قلبي، آسفة ما انتبهت لعيد ميلاد حبيبتنا واختنا الغالية أوي أوي، وأنا جاية مصر قريب وضروري أشوفك وأرجع أقرى عليك يسين.. يا رب يحميكي ويسعدك ونشوفك دائما نجمة نفخر بها شيرين عبدالوهاب".

يذكر أن، آخر أعمال شيرين عبدالوهاب أغنية "ابتسمت" وهي الأغنية الأخيرة من ألبومها الجديد، ومن كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما.

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